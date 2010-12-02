Около десяти домов сутки сидят без тепла из-за аварии в Симферополе

Жители сорока восьми домов Симферополя лишись тепла и горячей воды в среду из-за аварии на теплотрассе. Ремонт ведется уже сутки. В четверг девять домов продолжают оставаться без отопления, сообщил пресс-центр симферопольского городского совета.

В Киевском районе к системе теплоснабжения не подключен один дом, в Железнодорожном районе - восемь.

«В течение сегодняшнего дня ремонтные работы будут завершены, а процесс выравнивания теплоносителей будет проходить до 3 декабря», - говорится в пресс-релизе.

Причины аварии выясняет специальная комиссия, созданная при Совете министров Крыма.