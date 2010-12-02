На каждые 100 севастопольцев 18-49 лет - 7 ВИЧ-инфицированных

Количество ВИЧ-инфицированных возросло более чем вдвое за последние пять лет в Севастополе, сообщила врач-эпидемиолог городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья АРКАДОВА на пресс-конференции 1 декабря.

«Если в 2005 году мы обследовали 3878 человек, и уровень инфицированности составил 3,5%, то в 2009 году это уже 7,1%. За 9 месяцев 2010 года выявлено 220 новых случаев ВИЧ-инфекции, а уровень инфицированности составил 7,3%», - сказала АРКАДОВА.

По ее словам, на каждые 100 жителей города в возрасте от 18 до 49 лет инфицировано 7 человек. «А если учесть, что вся возрастная группа риска 18-49 лет в Севастополе, согласно переписи, насчитывает 181300 человек, то, соответственно, прогнозируемые данные по инфицированности ВИЧ/СПИД, даже при 6-процентном уровне, составляют около 11 тысяч ВИЧ-инфицированных севастопольцев», - отметила эксперт.

«Даже если мы будем отталкиваться от данных украинского спеццентра, который дает показатель в 1,45% инфицированности населения Украины, то инфицированных в Севастополе никак не получается меньше 6 тысяч», - добавила она.

АРКАДОВА заявила, что очень мало людей из уязвимых групп обследуются на ВИЧ.

«Из рекомендованных украинским спеццентром 5% (19 тысяч) севастопольцев ежегодно на ВИЧ реально обследуется только около 3 тысяч человек из групп, наиболее подверженных риску инфицирования», - сказала она.

Врач констатировала, что «ситуация с инфицированностью в Севастополе становится все хуже и хуже».