Количество отдыхающих в Крыму увеличилось на 15% до 5,6 миллиона

Количество отдыхающих в Крыму в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2009-го увеличилось на 15% - до 5,6 миллиона человек, из них более одного миллиона составили организованные курортники, сообщил министр курортов и туризма автономии Александр ЛИЕВ на заседании крымского правительства во вторник.

«Есть основания полагать, что мы выходим на докризисный период, и к концу году будем иметь показатель 2007 года - тот, который крымский бизнес считал достаточно хорошим», - сказал он.

ЛИЕВ добавил, что пансионаты и санатории региона сейчас заполнены на 45%. «Курортный сезон продолжается», - сказал министр.

Поступления налогов и сборов в бюджеты всех уровней за десять месяцев 2010 года составили 4 млрд.123 млн. грн. (за аналогичный период 2009-го - 3 млрд. 305 млн. грн.). От курортных регионов сбор платежей составляет 1 млрд. 944 млн. грн. - это на 302 миллиона больше, чем за январь-октябрь прошлого года.