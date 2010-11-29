Вопрос разделения Керченского пролива остается нерешенным

Вопрос разделения Керченского пролива остается неразрешенным в украинско-российских отношениях, заявил президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем МИРОНОВЫМ в понедельник в Киеве, передает УНИАН.

«Сегодня есть принципиальные вопросы, которые для нас являются очень важными и мы работаем сегодня над ними. Остается пока неразрешенным вопрос разделения Керченского пролива. Есть предложения с двух сторон, но они не отвечают нашим, будем говорить, желаниям», - сказал ЯНУКОВИЧ.

Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.