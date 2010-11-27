2 из 4 домов в Севастополе, возводимых ЧФ РФ, сдадут в декабре

В Севастополе в декабре сдадут два из четырех возводимых строительным управлением Черноморского флота России по долевому участию жилых домов, из-за недостроя которых жители города-«долевики» пикетировали штаб ЧФ РФ и другие админздания, сообщил УНИАН и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры севастопольской администрации Валерий СТЕБЛЯНКО.

«Сегодня ситуация по Черноморскому флоту очень сильно изменилась, появилось финансирование, около трех миллионов гривен выделено Черноморскому флоту на строительство жилья в бухте Казачья, и за счет пополнения оборотных средств, будем надеяться, два дома ЧФ РФ сдаст в этом году», - сказал он.

СТЕБЛЯНКО добавил, что готовность этих домов очень высокая, сейчас идут пуско-наладочные работы по лифтам, запускают котельную. «Процентов 15 людей уже живут в этих домах. Понятно, пока нет отопления, но есть свет, есть вода, газ, работает канализация. Думаю, в течение декабря отопление там появится, лифты пустят, и в декабре приемочная комиссия примет эти два дома», - сказал он.

Говоря о следующих двух домах, начальник управления отметил: «Там тоже возобновились работы, в основном дольщики своими силами пытаются их закончить».

«Все находится под контролем главы горадминистрации Валерия САРАТОВА, который вел переговоры с командующим (ЧФ РФ), заместителем командующего по строительству». Руководители флота, сказал он, обещали приложить все усилия к решению проблемы, «и финансирование пошло», - отметил чиновник.

Жители Севастополя, инвестировавшие возведение домов, из-за проблем со строительством многие месяцы проводили протестные акции, вплоть до приковывания себя к забору штаба ЧФ РФ в наручниках. Они провели ряд встреч с командованием Черноморского флота и стройуправления ЧФ РФ, написали письма руководству Военно-морского флота России, Министерства обороны России, руководству РФ, в правоохранительные органы, а также обращались за помощью к председателю севастопольской администрации.