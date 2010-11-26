Москва и Киев подписали меморандум о строительстве керченского моста

20:27, 26 ноября 2010
Крым
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Вести из России

Рабочий во время строительства дюкера - подводного газопровода в Севастополе, 24 декабряМинистерства транспорта Украины и России и российский "Внешэкономбанк" заключили меморандум о взаимопонимании при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

Меморандум подписали в пятницу в Москве министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН и председатель "Внешэкономбанка" Владимир ДМИТРИЕВ.

Документ заключен по итогам четвертого заседания российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Кабинет министров Украины в августе создал межведомственную рабочую группу по вопросам строительства перехода через Керченский пролив, которую возглавил ЕФИМЕНКО.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать самый короткий сухопутный путь "Европа-Азия" - на 450 километров сократить путь транзитного движения грузов и пассажиров на участке от Херсона до Новороссийска.

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