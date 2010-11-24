Украина потратила на ремонт своей единственной подлодки 40 млн. грн.

Ремонт подводной лодки Военно-морских сил Украины «Запорожье» стоит около 40 млн. грн., при этом «выделено практически все, полностью профинансировано», заявил министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ в среду журналистам в Севастополе

«Сегодня на подводной лодке практически завершаются ремонтные работы, следующий этап - швартовые испытания. Будут проводиться испытания всех агрегатов и систем подводной лодки», - сказал министр, добавив, что это должно быть сделано до 15 декабря.

На совещании в Севастополе с участием ЕЖЕЛЯ отмечалось, что на май 2011 года запланированы ходовые испытания «Запорожья», но для того, чтобы корабль смог выйти в море, на восстановление его технической готовности необходимо еще около 14 млн. грн.

Подлодка находится в ремонте с 2001 года. В составе ВМС Украины - с 1997 года.