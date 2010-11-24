4 корабля класса "корвет" появятся через 10 лет - министр обороны

Четыре корабля класса «корвет» для флота Украины будут построены до 2020 года, прогнозирует министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ в среду журналистам в Севастополе после посещения подводной лодки ВМС «Запорожье».

«Программа «Корвет» продолжается, сейчас идут работы по техническому проектированию, и я думаю, что мы выполним намеченные в планах по «Корвету» мероприятия. К 2020 году у нас будет, я думаю, четыре корабля этого класса», - сказал он.

ЕЖЕЛЬ согласился с предложением председателя севастопольской госадминистрации Валерия САРАТОВА назвать первый новый корабль класса «корвет» «Севастополь».

САРАТОВ добавил, что именно с такой просьбой он вместе с командующим ВМС Украины адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ обращался к министру обороны в совместном письме.

Директор департамента финансов Министерства обороны Иван МАРКО ранее в ноябре заявил, что правительство приостанавливает финансирование государственных программ по созданию корабля класса «корвет», самолета Ан-70 и модернизации вертолетов.