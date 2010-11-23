Севастополь надеется вовремя получить от РФ деньги на развитие

Власти Севастополя уверены, что в бюджет города вовремя и в полном объеме поступят средства, выделяемые из бюджета России на социально-экономическое развитие региона, заявил заместитель председателя севастопольской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге.

«Буквально сегодня по финансовым счетам прошло поступление средств от России в размере 7,6 миллионов гривен. До конца недели город сможет получить эти деньги. Ранее уже получены 19 миллионов гривен», - сказал вице-губернатор.

Таким образом, отметил он, остается последний в 2010 году платеж в размере около 10 млн. грн., который РФ «предполагала осуществить 28-29 ноября». Однако в таком случае, подчеркнул ЛОКТИОНОВ, у города остается мало времени для освоения этих средств подрядчиками, хотя большая часть работ уже выполнена. «Поэтому мы просим российскую сторону приблизить эту дату», - сказал чиновник.

ЛОКТИОНОВ отметил, что поступление каждого транша контролируют эксперты из России.

Выделение из бюджета РФ средств Севастополю предусмотрено межправительственным соглашением. Деньги идут на финансирование региональной программы социально-экономического развития и, в первую очередь, на строительство объектов соцкультбыта в местах наиболее компактного проживания семей военнослужащих Черноморского флота России.

В 2010 году в бюджет Севастополя в соответствии с украинско-российскими договоренностями из бюджета РФ (через Министерство финансов Украины) должны быть перечислены 38 млн. грн.

В прошлом году власти Севастополя не успели освоить пришедшие из РФ в декабре 7 млн. грн.

Несколько месяцев назад севастопольская администрация представила руководству правительства Украины новые расчеты, в соответствии с которыми сумма средств, перечисляемых РФ на социально-экономическое развитие города, должна быть увеличена примерно в четыре раза.