Украинский корвет завершил первое патрулирование в Средиземном море

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернополь» завершил первое патрулирование в составе тактической группы в Средиземном море в ходе антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» и вернулся на греческую военно-морскую базу Суда-Бей на острове Крит.

«Тернополь» вышел на патрулирование в Средиземное море 14 ноября. Вместе с фрегатом итальянских ВМС «Эсперо» украинский корвет отработал вопрос маневрирования и общего мониторинга торгового судоходства. Во время патрулирования операционные офицеры корвета опросили 46 судов.

На базе Суда-Бей состоялась дозаправка горючим. Выход корабля на следующий этап патрулирования запланирован на 21 ноября.

Корвет «Тернополь» отбыл из Севастополя в Средиземное море 7 ноября. Поход, вероятно, продлится 45 суток.

После террористических актов в США 11 сентября 2001 года НАТО на практике применило положение статьи 5 Вашингтонского договора. По просьбе США Альянс согласился на проведение в Средиземном море антитеррористической операции «Активные усилия». Практическая фаза операции началась 6 октября 2001 года.

Ее цель - борьба с терроризмом в пределах зоны проведения операции в Средиземном море путем предотвращения нелегальной перевозки по морю оружия и боеприпасов, противодействие незаконным перемещением людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов.

Украина стала второй из стран - не членов НАТО, которая присоединилась к операции «Активные усилия».

В операции ранее принимали участие, кроме корвета «Тернополь», фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк».