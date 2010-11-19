Лишь треть украинцев считают отношения с ЕС дружественными

Только треть украинцев считают отношения между Украиной и Европейским союзом дружественными, свидетельствуют результаты телефонного опроса «Отношения между Украиной и ЕС», проведенного Институтом Горшенина в ноябре.

В частности, 33,7% назвали отношения между Европейским Союзом и Украиной дружественными. Из них каждый пятый (21,0%) назвал их «скорее дружественными», а 12,7% - «точно дружественными». Полагают, что эти отношения можно назвать недружественными, только 12,8% украинцев. Из них 9,0% выбрали ответ «скорее недружественные», а 3,8% - «точно недружественные». При этом почти половина респондентов (45,3%) считает отношения Украина-ЕС нейтральными, 8,2% затруднились ответить на вопрос.

Ожидают, что отношения Украина-ЕС в будущем будут улучшаться 42,3% респондентов. Около трети опрошенных (33,9%) полагают, что отношения останутся прежними, а 14,3% респондентов высказали опасение, что взаимоотношения ЕС и Украины будут ухудшаться. Каждый десятый украинец (9,5%) затруднился ответить на данный вопрос.

Большинство украинцев (76,3%) считает целесообразной мерой сближения Украины и ЕС безвизовое передвижение граждан. Далее следуют культурный взаимообмен (69,0%) и единое таможенное пространство (51,6%). При этом более трети опрошенных (35,1%) поддерживают идею общей внешней политики, почти четверть (23,7%) - идею общей валюты. Полагают, что целесообразной мерой сближения Украины с ЕС является общее законодательство - 14,0%, общая армия - 10,4%, общие государственные органы власти - 8,8% респондентов. Ответ «другое» на данный вопрос дали 0,4% граждан Украины, 5% затруднились ответить на него.

Подавляющее большинство украинцев (88,5%) позитивно относится к упрощению визового режима между Украиной и Европейским Союзом. Из них ответ «точно положительно» дали 76,7%, «скорее положительно» - 11,8% респондентов. Негативно относятся к упрощению визового режима между Украиной и ЕС только 4,5% опрошенных. Из них выбрали вариант ответа «точно отрицательно» 3,2%, «скорее отрицательно» - 1,3% граждан Украины. Затруднились ответить на вопрос 7,0% респондентов.

Согласно случайной выборке опрошена 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.