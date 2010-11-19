Пост для безопасного судоходства появится в восточном Крыму

Государственное предприятие «Дельта-лоцман» планирует построить автоматизированный радиолокационный пост «Такиль» на одноименном мысе в восточном Крыму к 2011 году для обеспечения безопасности прохождения судов в районе Керченского полуострова, сообщила пресс-служба компании.

«Мыс Такиль - важный географический пункт, который является частью сложной транспортной артерии с точки зрения судоходства, и поэтому должен быть оборудован необходимой инфраструктурой», - отметил заместитель директора предприятия «Дельта-лоцман» по регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению Юрий ХАРЬКОВ.

«Такиль» будет оборудован двумя современными радиолокационными станциями трехсантиметрового диапазона, базовой станцией автоматической идентификационной системы, резервной дизельэлектростанцией, пятью УКВ-радиостанциями с удаленным управлением и телевизионной системой видеонаблюдения за судоходной обстановкой в южной части Керчь-Еникальского канала и на внешних перегрузочных рейдах.

Ожидается, что автоматизированный радиолокационный пост будет введен в эксплуатацию в первой половине следующего года.