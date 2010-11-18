Памятник "Жертвам Холокоста" осквернен в Севастополе

Неизвестные нарисовали свастику на памятнике «Жертвам Холокоста» в Севастополе и нанесли надписи оскорбительного характера, сообщил УНИАН заместитель руководителя еврейской общины города Борис ГЕЛЬМАН.

«Это вызов обществу, вызов власти», - сказал он.

Представители общества обратились в милицию.

Памятник установлен в память о расстрелянных 12 июля 1942 года гитлеровцами 4200 севастопольцах - евреях и крымчаках.

Он возведен на средства севастопольских евреев, пожертвования жителей Израиля, США, Швецарии, Польши и Германии.

ГЕЛЬМАН напомнил, что около пяти лет назад севастополец белой краской написал на этом же мемориале антисемитские призывы. Он был осуджен.

На прошлой неделе в Севастополе неизвестные на четырех самых крупных надгробиях караимского кладбища белой и черной краской нарисовали свастику.

Караимское кладбище основано во второй половине XIX века. Там похоронены около 700 человек. С 1965 года захоронения на кладбище прекратились. Теперь это исторический памятник.