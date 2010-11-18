Прокуратура возбудила дело из-за пропажи 19 тонн газоконденсата

База списывает все на утечку

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «служебная халатность» из-за пропажи 19-ти тонн газового конденсата на производственной базе в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства. Сотрудники базы в Сакском районе пытались списать факт пропажи на утечку. «Прокурорская проверка установила, что должностные лица предприятия не обеспечили должным образом сохранность вверенного им имущества», - говорится в пресс-релизе. Ущерб составляет почти 90 тысяч гривен. Дело возбудила Сакская межрайонная прокуратура. Ведется следствие.

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