Прокуратура возбудила дело из-за пропажи 19 тонн газоконденсата
12:51, 18 ноября 2010Крым
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База списывает все на утечку
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «служебная халатность» из-за пропажи 19-ти тонн газового конденсата на производственной базе в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.
Сотрудники базы в Сакском районе пытались списать факт пропажи на утечку.
«Прокурорская проверка установила, что должностные лица предприятия не обеспечили должным образом сохранность вверенного им имущества», - говорится в пресс-релизе.
Ущерб составляет почти 90 тысяч гривен.
Дело возбудила Сакская межрайонная прокуратура.
Ведется следствие.
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