"Крымэнерго" незаконно отрезало свет предприятию в Феодосии

Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с незаконным отключением от света работниками «Крымэнерго» предприятия в Феодосии, которому из-за этого нанесено 205 тысяч гривен ущерба.

«Энергетики требовали от руководства предприятия без оформления предусмотренных законом документов подключить к трансформаторной подстанции предприятия домовладение местного жителя. После того как им обоснованно отказали в подключении нового абонента, производственные мощности предприятия и ряд смежных организаций были отключены от электроснабжения», - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Дело возбуждено по статье «злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия».

Название пострадавшего предприятия надзорное ведомство не уточнило.