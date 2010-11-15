Застройка вертолетной площадки закончилась уголовным делом

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело против одного из руководителей ялтинского управления земельных ресурсов и заместителя начальника управления главного архитектора мэрии Ялты, которые в прошлом году согласовали застройку вертолетной площадки в южнобережном поселке Кореиз, чем нанесли громаде 1,7 млн. грн. ущерба, сообщила пресс-служба ведомства.

«Чиновники подозреваются в незаконном согласовании выделения земли для жилищного строительства на территории Кореизского поселкового совета. В выводы о согласовании проектов отвода земельных участков, фактически расположенных под коммунальной собственностью, были внесены неправдивые сведения об отсутствии там каких-либо объектов», - говорится в пресс-релизе.

Таким образом почти 0,3 гектара земли и вертолетная площадка были незаконно изъяты из собственности громады.

Действия «земельщиков» квалифицированы как «злоупотребление служебным положением» и «служебный подлог».

Замначальника управления главного архитектора исполкома горсовета в настоящее время находится под стражей в связи с обвинением в незаконном согласовании отвода земучастков, которые входят в состав Ялтинского горно-лесного заповедника.

Ведется следствие.