ГАИ поймала обкуренного и пьяного водителя автобуса в Симферополе

Сотрудники ГАИ задержали в пятницу вечером водителя пассажирского автобуса в Симферополе, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления госавтоинспекции.

29-летний житель Симферополя закончил работу и ехал со стороны поселка ГРЭС в сторону железнодорожного вокзала на стоянку, в автобусе находились трое его приятелей.

Результаты обследования в наркодиспансере подтвердили, что водитель находился под влиянием марихуаны и был пьян. Симферополец все отрицает.

На мужчину составлен административный протокол, изъято водительское удостоверение, автобус "Эталон" отправлен на штрафплощадку.

Первое привлечение по статье 130 грозит штрафом до 3400 гривен или лишением прав до 2 лет. Повторные привлечения могут грозить водителю лишением прав до 10 лет.

Наказание для водителя определит суд.