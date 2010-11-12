Моряки должны активизировать использование тренажеров ЧФ и ВМС

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ считает необходимым активное совместное использование украинскими военными моряками и моряками Черноморского флота России тренажерных комплексов флотов двух стран.

Об этом руководитель украинского флота сказал во время заседания военного совета ВМС, на котором подведены итоги подготовки сил (войск) в 2010 году и поставлены задания на 2011 учебный год, сообщил начальник пресс-центра ВМС капитан 1-го ранга Олег ЧУБУК.

По словам ЧУБУКА, обращаясь к руководящему составу ВМС, МАКСИМОВ заявил, что у ВМС Украины и на ЧФ России есть уникальная учебно-тренировочная база, более активное задействование которой двумя сторонами положительно отразится на процессе подготовки личного состава.