МЧС перетасовало кадры в Севастополе и Луганской области
18:00, 12 ноября 2010Крым
0
В регионах - новые начальники
Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций назначило Геннадия СУХОРУЧЕНКОВА начальником главного управления МЧС в Севастополе, сообщила пресс-служба ведомства.
Александр НЕДОБИТКОВ, ранее возглавлявший севастопольское управление МЧС, назначен на должность начальника управления МЧС в Луганской области.
СУХОРУЧЕНКОВ с 2007 года по март 2008 года и с марта по ноябрь 2010 года возглавлял управление МЧС в Луганской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter