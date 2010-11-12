МЧС перетасовало кадры в Севастополе и Луганской области

18:00, 12 ноября 2010
Крым
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В регионах - новые начальники

Сотрудник МЧС Украины наблюдает за полетами во время 52-го Чемпионата Украины по самолетному спорту. Севастополь, 16 сентябряМинистерство по вопросам чрезвычайных ситуаций назначило Геннадия СУХОРУЧЕНКОВА начальником главного управления МЧС в Севастополе, сообщила пресс-служба ведомства.

Александр НЕДОБИТКОВ, ранее возглавлявший севастопольское управление МЧС, назначен на должность начальника управления МЧС в Луганской области.

СУХОРУЧЕНКОВ с 2007 года по март 2008 года и с марта по ноябрь 2010 года возглавлял управление МЧС в Луганской области.

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