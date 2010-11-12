МЧС перетасовало кадры в Севастополе и Луганской области

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций назначило Геннадия СУХОРУЧЕНКОВА начальником главного управления МЧС в Севастополе, сообщила пресс-служба ведомства.

Александр НЕДОБИТКОВ, ранее возглавлявший севастопольское управление МЧС, назначен на должность начальника управления МЧС в Луганской области.

СУХОРУЧЕНКОВ с 2007 года по март 2008 года и с марта по ноябрь 2010 года возглавлял управление МЧС в Луганской области.