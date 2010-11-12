Клерк пыталась вынести полмиллиона гривен из банка в Ялте
17:50, 12 ноября 2010Крым
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Заведено уголовное дело
Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту присвоения начальником отдела кассовых операций одного из региональных отделений коммерческого банка 40 тысяч гривен и попытке завладеть почти 500 тысяч гривен банка, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
«Действия банковской служащей квалифицированы по ч.1 ст.191, ст.15, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины как присвоение средств путем злоупотребления служебным положением и покушение на завладение банковской наличностью», - говорится в пресс-релизе.
Ведется следствие.
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