ПР, люди Тигипко и Литвина создадут коалицию в горсовете Севастополя

Коалиция Партии регионов, «Сильной Украины» и Народной партии появится в новоизбранном севастопольском городском совете, и она будет открыта для вхождения в неё других депутатов, заявил журналистам председатель госадминистрации Севастополя, депутат горсовета Валерий САРАТОВ.

«Коалиция будет создана, текст согласован, название её будет «Севастополь - сильный регион». Подписание соглашения состоится 15 ноября в присутствии депутатов от Партии регионов, «Сильной Украины» и Народной партии», - сказал САРАТОВ.

«Предложено всем депутатам, которые хотят принять участие в работе коалиции, просто войти в неё. Никаких отдельных интересов у фракций от севастопольцев нет. Мы избирались от севастопольцев, надо координировать работу, делать её максимально прозрачной, внедрять все демократические механизмы принятия решения, поэтому, я думаю, что коалиция не будет закрыта», - отметил лидер севастопольской организации Партии регионов.

Партия регионов по итогам выборов представлена в городском совете Севастополя 45 депутатами, «Сильная Украина» - 4, Народная партия - 3. Всего в горсовете 76 депутатов.