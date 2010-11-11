Неизвестные осквернили караимское кладбище в Севастополе

Неизвестные нарисовали свастику на четырех самых крупных надгробиях караимского кладбища в Севастополе, сообщила севастопольская региональная государственная телерадиокомпания.

Караимское кладбище основано во второй половине 19-го века, за 100 лет своего существования на нем похоронены около 700 человек. С 1965 года захоронения на кладбище прекратились, ныне это исторический памятник.

Факты вандализма обнаружила утром проходящая мимо караимского кладбища работница станции «скорой помощи».

Президент севастопольской ассоциации крымских караимов Евгений БАККАЛ в интервью ТРК заявил, что караимское кладбище - один из немногих некрополей, сохранившихся до наших дней в относительно нормальном состоянии.

Действия вандалов вызывают у него возмущение. «Это говорит о том, что у нас в городе не все благополучно с межнациональным согласием. Хотя мы считаем, что в Севастополе значительно лучше обстановка, чем, может быть, в других районах страны или мира. Но не все так благополучно, и мы не должны забывать об этом», - сказал он.

Представители караимского общества надеются, что инцидент не останется без внимания правоохранителей.

Работники севастопольского комбината благоустройства привели надгробия в порядок.