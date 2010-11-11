Налоговая изъяла в Симферополе левые водку и вино на полмиллиона

Сотрудники налоговой милиции изъяли в Симферополе партию водки и вина на 500 тыс. грн. - алкогольная продукция была оклеена марками акцизного сбора с признаками подделки, сообщила пресс-служба ведомства.

Партия алкоголя обнаружена на складе фирмы, которая занимается оптовой торговлей напитками.

«Согласно составленному протоколу, изъято более 4-х тысяч бутылок водки и свыше 600 десятилитровых бутылей с вином», - говорится в пресс-релизе.

Налоговая отправила на экспертизу марки, вызывающие сомнение в их подлинности.

Ведомство устанавливает людей, причастных к транспортировке и сбыту алкоголя.