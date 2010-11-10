Украинцы увеличат затраты на новогодние праздники почти на 20%

Украинцы намерены увеличить затраты на новогодние праздники на 19% - с 2,5 тыс. грн. в 2009 году до 2,970 грн., такие результаты исследования компании «Делойт» озвучил журналистам партнер «Делойт» Григорий ПАВЛОЦКИЙ.

По его словам, ожидается, что расходы европейцев на новогодние праздники снизятся в среднем на 2,5%. При этом увеличивать траты на праздники намерены жители Украины и России (на 7,3%). Однако общая сумма планируемых затрат на праздники (280 евро) остается меньшей, по сравнению с европейскими странами: в Великобритании 750 евро, Ирландии – 1020 евро, Греции – 410 евро, Польше – 445 евро, России – 385 евро.

Согласно исследованию, из общей суммы около половины (1590 грн.) украинцы намерены потратить на подарки, новогодний стол обойдется в среднем в 955 грн., развлечения - 424 грн.

При этом расходы на подарки вырастут на 30%, по сравнению с 2009 годом, на новогодний стол – на 9%, на развлечения – на 5%.

Эксперты компании связывают планируемое увеличение затрат на новогодние праздники с ростом доходов населения (так ответили 55% опрошенных), желанием наслаждаться жизнью и не думать о кризисе (42% опрошенных) и появлением на рынке новинок (26%), а также инфляцией.

Среди самых ожидаемых украинцами подарков на праздники – путешествия (53%), деньги (52%), электроника для дома (51%). При этом в европейских странах первые позиции удерживают подарочные сертификаты, книги, деньги, одежда и обувь.

Однако дарить украинцы, как и европейцы, планируют косметику и парфюмерию (55%). В тройке планируемых подарков также шоколадные конфеты (46%) и ювелирные изделия/часы (42%).

Исследование показало, что большинство опрошенных планируют определиться с подарками при помощи Интернета и социальных сетей, а сделать покупку – в магазинах.

При этом основная масса украинцев планирует покупать полезные и недорогие подарки, покупать продукты и подарки на распродажах, а также делать коллективные подарки.

В ходе исследования планов украинских и европейских потребителей в отношении покупок в сезон новогодних и рождественских праздников 2010-2011 г. было опрошено 20 655 представителей 19 стран Западной и Восточной Европы.

Опрос проводился в течение двух последних недель сентября методом интернет-анкетирования. В исследовании от Украины приняли участие более 700 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 80% респондентов – жители Харькова (23%), Киева (20%), Львова (8%), Одессы (8%), Николаева (7%), Днепропетровска (6%), Донецка (4%) и Сум (4%).