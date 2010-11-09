3 тонны испорченной кильки уничтожили в Севастополе

15:01, 09 ноября 2010
Крым
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Рыбу везли аж из Эстонии

Сотрудники ветеринарной милиции в ходе рейда в местах хранения пищевых продуктов в Севастополе изъяли 2 тонны 715 килограммов привезенной из Эстонии кильки, поскольку она оказалось испорченной, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Рыба находилась в ведрах по 5 кг.

Сроки хранения кильки были в норме, но было установлено, что качество рыбы не соответствовало санитарным нормам.

Кильку уничтожили на полигоне бытовых отходов.

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