3 тонны испорченной кильки уничтожили в Севастополе
15:01, 09 ноября 2010Крым
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Рыбу везли аж из Эстонии
Сотрудники ветеринарной милиции в ходе рейда в местах хранения пищевых продуктов в Севастополе изъяли 2 тонны 715 килограммов привезенной из Эстонии кильки, поскольку она оказалось испорченной, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.
Рыба находилась в ведрах по 5 кг.
Сроки хранения кильки были в норме, но было установлено, что качество рыбы не соответствовало санитарным нормам.
Кильку уничтожили на полигоне бытовых отходов.
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