У берегов Крыма произошло небольшое землетрясение

Небольшое землетрясение произошло 8 ноября в Черном море в семидесяти километрах от Ялты, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Жертв и разрушений нет", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели получали от сейсмологов информацию о толчках в нейтральных водах моря дважды - в 14.55 и 18.09.

Днем произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера, вечером - магнитудой 3 балла.

По данным МЧС, толчки на территории Крыма не зафиксированы.