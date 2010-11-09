Дело на миллион: чиновники попали под статью из-за 6 га под дачи

Сакская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения под дачи шести гектаров земли в прибрежной полосе Черного моря и приаэродромной территории военной части в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

В незаконном распоряжении землей в 2009 году подозреваются должностные лица Сакской райгосадминистрации.

”Ущерб, причиненный государству, составляет более одного миллиона гривен”, - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по статье ”превышение служебных полномочий” уголовного кодекса.

Ведется следствие.

Незаконное распоряжение РГА обжаловано в суде.