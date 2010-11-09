Дело на миллион: чиновники попали под статью из-за 6 га под дачи
10:11, 09 ноября 2010Крым
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Земля у моря и возле аэродрома
Сакская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения под дачи шести гектаров земли в прибрежной полосе Черного моря и приаэродромной территории военной части в западном Крыму, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
В незаконном распоряжении землей в 2009 году подозреваются должностные лица Сакской райгосадминистрации.
”Ущерб, причиненный государству, составляет более одного миллиона гривен”, - говорится в пресс-релизе.
Дело заведено по статье ”превышение служебных полномочий” уголовного кодекса.
Ведется следствие.
Незаконное распоряжение РГА обжаловано в суде.
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