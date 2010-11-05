Суд отменил изъятие 3,2 крымских га у пансионата минпрома Украины

Сельсовет превысил полномочия

Севастопольский апелляционный хозяйственный суд отменил решения об изъятии у пансионата Министерства угольной промышленности Украины 3,2 га на восточном побережье Крыма. Таким образом суд удовлетворил жалобу прокуратуры Судака на решение суда первой инстанции, легализовавшего сокращение государственных рекреационных земель, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. «Изучив доводы надзорного веддомства, апелляционная инстанция отменила предыдущее решение суда и признала недействительным решение Морского сельского совета, распорядившегося землями госпредприятия, не будучи наделенным соответствующими полномочиями», - говорится в пресс-релизе.

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