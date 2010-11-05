Суд отменил изъятие 3,2 крымских га у пансионата минпрома Украины
13:49, 05 ноября 2010Крым
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Сельсовет превысил полномочия
Севастопольский апелляционный хозяйственный суд отменил решения об изъятии у пансионата Министерства угольной промышленности Украины 3,2 га на восточном побережье Крыма.
Таким образом суд удовлетворил жалобу прокуратуры Судака на решение суда первой инстанции, легализовавшего сокращение государственных рекреационных земель, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Изучив доводы надзорного веддомства, апелляционная инстанция отменила предыдущее решение суда и признала недействительным решение Морского сельского совета, распорядившегося землями госпредприятия, не будучи наделенным соответствующими полномочиями», - говорится в пресс-релизе.
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