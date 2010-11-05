Избирком получил итоги выборов Совета Крыма от 21 комиссии из 25

Избирательная комиссия Крыма по состоянию на утро 5 ноября получила протоколы с итогами выборов депутатов крымского парламента от 21 из 25 комиссий региона, сообщил председатель избиркома Михаил МАЛЫШЕВ.

«Мы приняли 21 территориальную избирательную комиссию, приняли постановление о признании избранными 33 кандидатов в депутаты (всего в крымском парламенте 100 депутатских мест). По нашей информации, в нашу сторону выехала Керчь, ждем Джанкойский и Бахчисарайский район, Симферополь», - сказал глава избиркома в пятницу журналистам в Симферополе.

МАЛЫШЕВ назвал беспочвенными обвинения ряда партий в адрес избиркома в затягивании объявления итогов выборов.

«Обвинения несостоятельны… Как только мы примем последний протокол от той территориальной комиссии, которая будет последней, у нас не будет никаких причин для того, чтобы задерживать установление результатов выборов», - сказал руководитель избирательной комиссии Крыма.

Напомним, явка избирателей Крыма на выборах 31 октября составила 47,7%.