Прокуратура требует отменить аренду НИИ аэроупругих систем
17:04, 02 ноября 2010Крым
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Ведомство направило иск в суд
Прокуратура Крыма предъявила иск в Окружной административный суд автономии о признании незаконным приказа регионального отделения Фонда имущества Украины в АРК и Севастополе, которым отдан в аренду целостный имущественный комплекс оборонного предприятия стоимостью более 5 млн. грн.
Производственный филиал НИИ аэроупругих систем (Феодосия) по закону не может быть объектом аренды, сообщила пресс-служба прокуратуры.
«Основанием для предъявления иска является законодательный запрет на аренду объектов государственной собственности, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации», - говорится в пресс-релизе.
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