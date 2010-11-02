Прокуратура требует отменить аренду НИИ аэроупругих систем

Прокуратура Крыма предъявила иск в Окружной административный суд автономии о признании незаконным приказа регионального отделения Фонда имущества Украины в АРК и Севастополе, которым отдан в аренду целостный имущественный комплекс оборонного предприятия стоимостью более 5 млн. грн.

Производственный филиал НИИ аэроупругих систем (Феодосия) по закону не может быть объектом аренды, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Основанием для предъявления иска является законодательный запрет на аренду объектов государственной собственности, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации», - говорится в пресс-релизе.