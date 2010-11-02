Губернатор Севастополя уже знает состав новой коалиции в горсовете

45-46 депутатов от Партии регионов, 4 - от "Сильной Украины" и 3 от Народной партии создадут пропрезидентское большинство в горсовете Севастополя, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ на аппаратном совещании во вторник, сообщили пресс-служба ГГА.

"По результатам подсчёта 93,6 процентов бюллетеней, Партия регионов будет иметь в городском Совете 45-46 депутатов, "Сильная Украина" - 4 места, Народная партия - 3 места, соответственно вместе это 52-53 депутата, что позволит серьёзно поддерживать президента по работе", - сказал САРАТОВ.

По утверждению главы администрации, "в общем, это будет 70 процентов". "Учитывая, что у нас уже есть принципиальной согласие с руководителями этих партий, мы после подведения итогов выборов и регистрации кандидатов, создаём сразу коалицию и начинаем работать вместе", - сказал он.