Суд арестовал 4 подозреваемых в земельных мошенничествах в Крыму
17:53, 29 октября 2010Крым
1 0
Насобирали полмиллиона гривен
Киевский районный суд Симферополя 28 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым в мошенничествах в земельной сфере, собравшим 0,5 млн. грн. с желающих получить участок в Крыму.
«В течение нескольких последних лет они завладевали денежными средствами граждан, обещая за сумму от 700 до 2 тысяч долларов оформление в частную собственность земельных участков на территории Симферопольского района. С 23 заказчиков услуги были собраны почти полмиллиона гривень», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Расследованием преступных действий, квалифицированных по статье «мошенничество», занимается крымская милиция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter