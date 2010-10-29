Суд арестовал 4 подозреваемых в земельных мошенничествах в Крыму

Киевский районный суд Симферополя 28 октября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем подозреваемым в мошенничествах в земельной сфере, собравшим 0,5 млн. грн. с желающих получить участок в Крыму.

«В течение нескольких последних лет они завладевали денежными средствами граждан, обещая за сумму от 700 до 2 тысяч долларов оформление в частную собственность земельных участков на территории Симферопольского района. С 23 заказчиков услуги были собраны почти полмиллиона гривень», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Расследованием преступных действий, квалифицированных по статье «мошенничество», занимается крымская милиция.