Севастополь почтил память линкора "Новороссийск" - погибли 608 человек

Мемориальные мероприятия, посвященные 55-й годовщине гибели линкора Черноморского флота «Новороссийск», состоялись в пятницу в Севастополе.

Около 150 человек - ветераны корабля, представители командований ЧФ РФ и ВМС Украины, духовенства, родственники погибших моряков, общественность города - на катере вышли на внутренний рейд Севастопольской бухты, где возложили венки и цветы на месте гибели линкора, а также к обелиску на Госпитальной стенке, возле которой ночью 29 октября 1955 года «Новороссийск» после донного взрыва затонул.

Мероприятия закончились поминальным обедом.

«Новороссийск», на борту корабля находились 1576 человек, получил пробоину площадью 175 квадратных метров. Линкор после безуспешной борьбы за его остойчивость и живучесть перевернулся. В результате катастрофы погибли 608 членов экипажа и бойцов аварийных партий с соседних боевых кораблей.

В соответствии с выводами государственной комиссии, работавшей сразу после трагических событий, причиной взрыва была немецкая мина времен Великой Отечественной войны, зацепленная кораблем во время постановки на якорь.

Вместе с тем, и сегодня существуют версии о совершенной минной диверсии - якобы, в свое время в одном из отсеков корабля, доставшегося СССР от Италии по контрибуции, был заложен диверсионный заряд, а также о версии с применением итальянских боевых пловцов.