Украина переходит на зимнее время
14:21, 29 октября 2010Крым
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Можно спать на час больше
Украина переходит на "зимнее время" - в ночь с 30-го на 31 октября в четыре часа по киевскому времени отменяется действие "летнего" времени переводом стрелки часов на один час назад.
Переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров 1996 года "О порядке вычисления времени на территории Украины".
Впервые "летний" и "зимний" порядок вычисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.
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