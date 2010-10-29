Украина переходит на "зимнее время" - в ночь с 30-го на 31 октября в четыре часа по киевскому времени отменяется действие "летнего" времени переводом стрелки часов на один час назад.

Переход на "зимнее время" в последнее воскресенье октября осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров 1996 года "О порядке вычисления времени на территории Украины".

Впервые "летний" и "зимний" порядок вычисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.