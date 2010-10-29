МЧС составило 89 протоколов при проверке Севастополя к выборам

Севастопольское управление МЧС с конца сентября, проверяя готовность города к выборам, составило 89 административных протоколов на нарушителей, выявленные инспекцией замечания устранены на 84%, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации спасателей, большинство из 191 участка уже проверено.

В целом инспекторы дают положительную оценку готовности Севастополя к выборам, хотя "не все объекты были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, либо ее состояние не отвечало нормам пожарной безопасности".

По информации пресс-службы, в ближайшее время МЧС закончит осмотр всех избирательных участков - осталось проверить 7 объектов.