"Укравтодор" реконструировал 3 км дороги Харьков-Симферополь

Дорожные рабочие с лета уложили более трех километров нового дорожного покрытия, с 632 по 635 км, дороги Харьков-Симферополь - главной магистрали, соединяющей Крым с другими регионами Украины, сообщила пресс-служба Совета министров автономной республики.

При строительстве нового участка дороги использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон, который прочнее и долговечнее обычного асфальта.

Безопасность движения на скоростной четырехполосной магистрали обеспечит современное межполосное ограждение со светоотражающими элементами.

Кроме того, строители построили два моста длиной почти 25 метров каждый, оборудовали тротуары, установили новые дорожные знаки. В модернизацию трассы были вложены более 90 млн. грн. из бюджета Украины.

«Дорога, по которой проезжают около 32 тысяч автомобилей в сутки, была построена еще в 1950-е годы, и с тех пор ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Решение реконструировать и расширить трассу, перевести ее из второй категории дорог в первую, было принято в 2006 году правительством Виктора ЯНУКОВИЧА. К концу года строители сдали первые три километра реконструированной дороги на территории Симферопольского района, в 2007 году - еще 7 километров, после этого работа была приостановлена. Летом текущего года строительные работы возобновились», - сообщила пресс-служба крымского правительства.

Власти Крыма надеются, что модернизация дороги будет завершена в 2011 году.