Премьер Крыма просит ЦИК прислать международных наблюдателей

Глава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ обратился к председателю центральной избирательной комиссии Украины Владимиру ШАПОВАЛУ с просьбой о содействии в обеспечении присутствия официальных наблюдателей от международных организаций в автономной республике во время проведения выборов 31 октября, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Законность проведения местных выборов не должна вызывать никаких претензий, чтобы Крым выглядел достойно в глазах мирового сообщества. Мы считаем чрезвычайно важным беспристрастный мониторинг хода избирательной кампании, состояния соблюдения правовых и демократических норм, установления объективных результатов голосования, который может обеспечить присутствие делегаций от авторитетных международных институтов», - говорится в письме ДЖАРТЫ на имя главы центризбиркома.