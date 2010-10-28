Премьер Крыма просит ЦИК прислать международных наблюдателей

12:29, 28 октября 2010
Крым
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Джарты написал Шаповалу

Василий Джарты во время заседания Совета регионовГлава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ обратился к председателю центральной избирательной комиссии Украины Владимиру ШАПОВАЛУ с просьбой о содействии в обеспечении присутствия официальных наблюдателей от международных организаций в автономной республике во время проведения выборов 31 октября, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Законность проведения местных выборов не должна вызывать никаких претензий, чтобы Крым выглядел достойно в глазах мирового сообщества. Мы считаем чрезвычайно важным беспристрастный мониторинг хода избирательной кампании, состояния соблюдения правовых и демократических норм, установления объективных результатов голосования, который может обеспечить присутствие делегаций от авторитетных международных институтов», - говорится в письме ДЖАРТЫ на имя главы центризбиркома.

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