Предприятие загрязнило химикатами 2 тыс. квадратных метров Крыма
12:27, 28 октября 2010Крым
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Прокуратура возбудила дело
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения химикатами предприятия 2 тысяч квадратных метров площади в Бахчисарае.
«Предприятие, осуществляющее деятельность в Бахчисарае, не утруждало себя организацией утилизации отходов, сбрасывая их на близлежащие земли. Как подсчитали специалисты, ущерб от загрязнения территорий химикатами составляет 130 тыс. грн.», - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, не уточнив название структуры.
Действия предпринимателей квалифицированы по статьям «загрязнение земель» и «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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