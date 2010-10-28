Предприятие загрязнило химикатами 2 тыс. квадратных метров Крыма

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения химикатами предприятия 2 тысяч квадратных метров площади в Бахчисарае.

«Предприятие, осуществляющее деятельность в Бахчисарае, не утруждало себя организацией утилизации отходов, сбрасывая их на близлежащие земли. Как подсчитали специалисты, ущерб от загрязнения территорий химикатами составляет 130 тыс. грн.», - сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, не уточнив название структуры.

Действия предпринимателей квалифицированы по статьям «загрязнение земель» и «злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.