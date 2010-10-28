Балаклава воссоздала 4 памятника архитектуры и градостроительства

В Севастополе на балаклавской набережной Назукина закончилась реставрация и воссоздание памятников архитектуры и градостроительства - 4-х зданий начала прошлого века.

В частности воссозданы дом городского головы Михайли, дача врача Педькова, главный корпус и флигель дачи актрисы Соколовой, в котором с 26 августа по 12 октября 1907 года жила великая украинская поэтесса Леся Украинка. Весь этот имущественный комплекс многие годы простоял в полуразрушенном состоянии, причем, без консервации (в советские годы древний городок Балаклава по причине нахождения здесь секретных военных объектов долгое время был закрытым, въезд в него осуществлялся только по спецпропускам).

Была разработана концепция развития участка, учитывающая местные условия и требования международных стандартов по строительству, экологии и охране окружающей среды, застройщиками были проведены общественные слушания.

Председатель Балаклавской районной госадминистрации Николай ХАРУТА в интервью журналистам сообщил, что «объект находится в историческом центре городка, другим мы его и не представляли, и теперь это будет как бы визитная карточка Балаклавы». Глава района дал высокую оценку качеству проведенных работ.

Конечной целью производимых работ станет создание гостинично-развлекательно-туристического комплекса с яхт-клубом и жилой застройкой, где будут выполнены работы по благоустройству, озеленению и наружному освещению территории. Окончание этих работ запланировано на конец 2011 года.