МИД уверяет Европарламент, что ЧФ РФ никому в Крыму не угрожает

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверил депутатов Европарламента в том, что Черноморский флот России в Севастополе никому не угрожает, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

”Я думаю, что Черноморский флот не является реальной угрозой ни для кого, потому что большинство судов имеют 40 лет и более. Предполагается, что они будут заменены, однако в действительности они не могут угрожать НАТО”, - сказал глава МИД Украины на заседании комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

”Это местный флот для местных целей”, - добавил он.

Верховная Рада 27 апреля ратифицировала подписанное президентами Украины и России соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму как минимум на 25 лет в обмен на 30% скидку на российский газ. В тот же день соглашение ратифицировал российский парламент.