Министру подожгли дверь

Коммунистическая партия Украины заявляет о поджоге неизвестными сегодня утром двери квартиры министра семьи и молодежи Крыма, кандидата в депутаты крымского парламента от КПУ Татьяны ЕЖОВОЙ.

«В Крыму в отношении окружения ГРАЧА (лидера местных коммунистов) начались акции запугивания: погромы, поджоги квартир, угрозы, распространенрие порочащих слухов, заказных грязных статей, засылаемые под окна рескома молодчики с оскорбительными выкриками в адрес лидера крымских коммунистов», - говорится в пресс-релизе республиканского комитета КПУ.

По словам ЕЖОВОЙ, выходя в восемь часов утра из дома на работу, она обнаружила наружную деревянную часть двери в свою квартиру выгоревшей. Внутренний каркас двери металлический, поэтому домашнее имущество не пострадало.

Министр обратилась в милицию.