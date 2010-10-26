Блудный Киселев вернулся к Януковичу

Депутаты Верховной Рады Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ и Василий КИСЕЛЕВ возобновили членство в Партии регионов, сообщил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель председателя ПР Владимир РЫБАК.

«Где-то полтора месяца назад КИСЕЛЕВ обратился в партию рассмотреть вопрос о его возобновлении в партии», - сказал РЫБАК.

Президиум ПР принял положительное решение.

«(КИСЕЛЕВ) снова член партии и член политсовета Партии регионов», - отметил зампред.

РЫБАК также сообщил, что на днях большинством голосов членов президиума Партии регионов была поддержана просьба БОГОСЛОВСКОЙ о ее восстановлении в партии. БОГОСЛОВСКАЯ вошла в политсовет ПР.

15 сентября 2009 года президиум политсовета Партии регионов решил исключить экс-лидера регионалов Крыма КИСЕЛЕВА из рядов политсилы за нанесение вреда ее репутации и нарушение требований устава и отозвать его из политсовета ПР.

17 сентября КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов.