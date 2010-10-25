МЧС будет усиленно бдить в день выборов в Крыму

Подразделения крымского управления МЧС в период проведения местных выборов в Крыму будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности, а 31 октября - в день голосования - на избирательных участках региона будут дежурить спасатели, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники МЧС проверили противопожарное состояние 1228 избирательных участков, уделив основное внимание состоянию электрохозяйства, обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения, путям эвакуации, наличию систем раннего обнаружения возгорания.

«За нарушение правил пожарной и техногенной безопасности привлечены 126 должностных лиц, временно приостанавливалась эксплуатация 29 помещений и 132 участков электросети, которые находились в пожароопасном состоянии. В настоящее время основная масса нарушений устранена», - говорится в пресс-релизе.

Разработаны инструкции о мерах по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках.

Проводится разъяснительная работа для профилактики возникновения ЧС и пожаров во время выборов. Так, надзорные органы МЧС провели инструктаж по соблюдению правил пожарной и техногенной безопасности с охватом более четырех тысяч человек, в частности председателей и членов избиркомов.