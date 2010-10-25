11 партий подписали меморандум о честных выборах в Крыму

Лидеры крымских организаций одиннадцати политических сил, участвующих в выборах в местные органы власти региона, подписали меморандум о проведении честных выборов и противодействии фальсификациям результатов голосования в Крыму, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Помимо главы правительства Крыма, лидера крымской организации Партии регионов Василия ДЖАРТЫ, который является инициатором подписания меморандума, документ подписали лидер партии «Русское единство» и главы крымских отделений партий «Сильная Украина», «Справедливость», «Союз левых сил», Партии пенсионеров Украины, Народной партии, Социалистической партии, Украинской селянской демократической партии, Партии зеленых, Украинской социал-демократической партии.

«Меморандум подтверждает обоюдные обязательства власти и партий соблюдать принципы прозрачного и демократического избирательного процесса, проводить агитационную кампанию исключительно в соответствии с требованиями Конституции Украины и избирательного законодательства», - сказал ДЖАРТЫ.

Напомним, крымский избирком зарегистрировал 37 партий для участия в выборах депутатов Верховного совета Крыма.