Крым хочет открыть 30 соцаптек к 2011 году

В Крыму начала работать сеть социальных аптек, в которых льготные категории граждан смогут покупать лекарства с пятипроцентной скидкой, а 17 тысяч участвовавших в боевых действиях ветеранов будут получать медикаменты на сумму 50 гривен в месяц бесплатно за счет бюджета региона, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

В центральной социальной аптеке, которая открылась в понедельник недалеко от площади Куйбышева в Симферополе, представлены более 4 тысяч наименований лекарств.

Совмин Крыма планирует открыть 30 социальных аптек к концу года. Аптечные пункты появятся в каждом крупном населенном пункте региона.

Председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ сообщил, что на создание сети соцаптек из бюджета региона выделены 7,5 млн. грн.