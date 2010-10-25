МВД усилит охрану судов 31 октября

Милиция 31 октября, в день местных выборов в Украины, усилит охрану общественного порядка в помещениях судов и на прилегающей территории в связи с возможным рассмотрением жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса, сообщил министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, также под усиленную охрану будут взяты дипломатические и консульские учреждения иностранных государств в Украине и места массового пребывания людей, районы размещения объектов транспортной инфраструктуры, административные здания органов государственной власти, объекты жизнеобеспечения населения и другие особо важные объекты.

К охране помещений избирательных комиссий, кроме работников милиции, будут привлекаться курсанты учебных заведений МВД, военнослужащие внутренних войск.

Также предусмотрено привлечение членов общественных формирований и общественных помощников участковых инспекторов милиции.