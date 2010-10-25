Суд отменил передачу 6 га леса под базу отдыха в Севастополе

Высший административный суд отменил решения судов о признании за производственной ассоциацией строителей и подрядчиков Севастополя права на аренду более шести гектаров земли в районе мыса Сарыч для строительства базы отдыха и отправил дело на новое рассмотрение, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Суд удовлетворил кассационную жалобу поданную севастопольской государственной администрацией на решения судов, хотя ведомство отказалось от нее.

"Невзирая на отказ администрации от своей кассационной жалобы, суд, благодаря настойчивой позиции генеральной прокуратуры, отказ не принял, а жалобу удовлетворил", - говорится в пресс-релизе.

Админсуд отменил решения судов, которые признавали право на аренду за ассоциацией строителей и подрядчиков участка лесного фонда без изменения целевого назначения земли и решения уполномоченного органа местной власти.