Посетитель взял в заложники продавца магазина в Крыму

Сотрудники милиции 24 октября освободили в магазине в Джанкое (Крым) кассира, которого посетитель с ножом взял в заложники якобы из-за ссоры с девушкой, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Мужчина приставил небольшой нож к горлу 23-летнего кассира и потребовал прибытия в магазин своей девушки. Посетители восприняли это как шутку и попросили убрать нож. В ответ мужчина достал нож размером побольше и приставил его к горлу работника магазина.

Один из посетителей попытался оказать помощь кассиру и приблизился к захватившему его в заложники мужчине, но получил удар в область сердца, после чего нож снова оказался возле шеи кассира.

Прибывшие в магазин милиционеры вступили в переговоры с мужчиной, пытаясь выяснять причины захвата заложника и конкретные требования. Была установлена личность захватчика - 38-летний крымчанин жил в доме по соседству.

Мужчина продолжал требовать доставить в магазин его девушку и родственников. Прибыл брат. Пока братья беседовали, правоохранители задержали захватчика.

Заложник и работники милиции не пострадали.

Раненый посетитель магазина госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство из хулиганских побуждений» Уголовного кодекса.

Также решается вопрос о возбуждении дела по статьям «захват заложников» и «хулиганство, совершенное с применением холодного оружия».