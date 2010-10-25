Иномарка влетела в дерево - погиб водитель, пассажиры ранены

09:19, 25 октября 2010
Крым
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Ночное ДТП в Симферополе

Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения автомобиля с деревом в ночь на воскресенье в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В аварии погиб водитель ”Шкоды” - 23-летний симферополец.

Спасатели деблокировали двух девушек и молодого мужчину из искореженного автомобиля.  Пострадавшие доставлены в больницы города.

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