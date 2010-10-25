Поезд отрезал солдату ноги в Крыму

Военнослужащий, житель Черкасской области попал под поезд в Феодосии и лишился обеих ног, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел на железнодорожном пути возле военной части. Информация о ЧП поступила к спасателям рано утром в воскресенье.

18-летний юноша доставлен в травматологическое отделение больницы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, в субботу вечером в Симферопольском районе электричка сбила 36-летнего мужчину, лишив его левой руки и голени.

Пострадавший, место жительства которого устанавливается, находится в тяжелом состоянии в больнице.