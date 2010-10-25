Поезд отрезал солдату ноги в Крыму
09:00, 25 октября 2010Крым
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Состояние юноши тяжелое
Военнослужащий, житель Черкасской области попал под поезд в Феодосии и лишился обеих ног, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел на железнодорожном пути возле военной части. Информация о ЧП поступила к спасателям рано утром в воскресенье.
18-летний юноша доставлен в травматологическое отделение больницы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, в субботу вечером в Симферопольском районе электричка сбила 36-летнего мужчину, лишив его левой руки и голени.
Пострадавший, место жительства которого устанавливается, находится в тяжелом состоянии в больнице.
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